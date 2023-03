Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Vermisstenfahndung - 25-Jährige aus Goch gesucht

Goch (ots)

Seit dem 6. März 2023 sucht die Polizei nach einer 25-Jährigen aus Goch. Die junge Frau ist aufgrund psychischer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen. Aktuell ist unklar, ob sie die Arzneien mit sich führt. Eine Selbstgefährdung ist daher nicht auszuschließen. Die Eltern der Vermissten sind in großer Sorge und bitten um Mithilfe bei der Suche nach der 25-Jährigen. Die Eltern hatten zuletzt am 1. März 2023 Kontakt zu ihrer Tochter, am 4. März wollte die Mutter die 25-Jährige wie vereinbart zuhause abholen. Allerdings befand sich die Frau nicht in ihrer Wohnung. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu der Vermissten. Die 25-Jährige ist ca. 1,83m groß, hat hellblonde, mittellange Haare und eine kräftige Statur. Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/100534

Vermutlich ist die 25-Jährige in Begleitung einer männlichen Person unterwegs. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten haben, wenden sich bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell