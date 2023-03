Goch-Pfalzdorf (ots) - Im Zeitraum von Freitag (03. März 2023), 19:30 Uhr und Montag (06. März 2023), 07:20 Uhr kam es in Goch an der Motzfeldstraße, zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Unbekannte Täter drangen in das Gebäudeinnere ein, indem sie drei Fensterscheiben einschlugen und eine Türe aufhebelten. Ob die Täter etwas entwendeten, kann nach ...

