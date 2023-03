Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mehrere Scheiben und Türen beschädigt

Täter dringen in Kindertagesstätte ein

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Freitag (03. März 2023), 19:30 Uhr und Montag (06. März 2023), 07:20 Uhr kam es in Goch an der Motzfeldstraße, zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Unbekannte Täter drangen in das Gebäudeinnere ein, indem sie drei Fensterscheiben einschlugen und eine Türe aufhebelten. Ob die Täter etwas entwendeten, kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.

Personen, welche Aussagen zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei unter der 02821 5040, bei der Kripo Kleve. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell