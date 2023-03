Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch auf Firmengelände

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Sonntagmorgen (5. März 2023) hat sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Gelände einer Firma an der Hervorster Straße verschafft, indem er Verschraubungen an einem Zaunelement beschädigte und durch die Öffnung stieg. Danach durchsuchte er mehrere Container auf dem Grundstück nach Diebesgut. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie sich gegen 05:40 Uhr eine vermummte Person auf dem Gelände aufhält. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

