Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Fachhandel

Täter auf Überwachungsvideo zu sehen

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Samstagabend (4. März 2023) durch ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude eines Fachhandels für Kfz-Teile an der Bahnhofstraße eingedrungen. Er durchwühlte den Verkaufsbereich und entwendete Bargeld aus einer Kasse. Auch das Lager durchsuchte der Täter nach Diebesgut, hier nahm er einige Ersatzteile wie Zündkerzen und Werkzeug an sich. Auf einem Überwachungsvideo ist der Mann zu sehen: Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke, blaue Jeans und eine schwarz-graue Kappe. Er ist zwischen 1,70 und 1,80m groß und hat eine schmale Statur. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

