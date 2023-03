Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Werkstatt

Zwei PKW gestohlen

Goch-Kessel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (4. März 2023) sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Bogenstraße eingedrungen, indem sie die Eingangstür zum Gebäude aufhebelten. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge und nahmen zudem zwei Fahrzeugschlüssel an sich. Damit gelang es ihnen, zwei PKW, die auf dem Hof abgestellt waren, zu stehlen: Eine graue Mercedes C-Klasse mit dem Kennzeichen KLE-BL439 sowie einen schwarzen VW Tiguan, an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Kennzeichen angebracht waren. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, oder eines der beiden Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell