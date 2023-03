Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Lagerhalle einer Baumschule

Täter entwendeten Werkzeuge

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (02. März 2023), 19:00 Uhr und Freitag (03. März 2023), 09:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu einer Lagerhalle einer Baumschule, auf der Gelderner Straße in Kevelaer. Die Täter drückten eine Scheibe eines Rolltores aus der Verankerung und gelangten so in das Innere der Halle. Vermutlich öffneten sie dann das Rolltor und entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter ein Akku-Bohrhammer, ein Bohrschrauber sowie eine Kreis- und Kettensäge.

Die Kripo Geldern bittet Zeugen, welche Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, sich unter 02831 1250 zu melden. (pp)

