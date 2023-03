Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Ticketautomat beschädigt worden

Unbekannte Täter versuchten Automaten zu entwenden

Weeze (ots)

Am Montagmorgen (06. März 2023) kam es zwischen 02:10 Uhr und 02:20 Uhr am Holtumsweg in Weeze zu einem versuchten Diebstahl eines Ticketautomaten. Auf einem Bahnsteig trennten mehrere bislang unbekannte dunkel gekleidete Täter, gewaltsam einen Ticketautomaten von einem dazugehörigen Fundament und entfernten sich mit dem Automaten. Den Automaten, welcher stark beschädigt wurde, ließen die Täter in einem Wartehäuschen des Bahnsteigs auf einem Rollwagen zurück und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell