Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autotür beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Ein 60-Jähriger parkte seinen Audi Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen. Als er ca. zwei Stunden später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Autotür fest. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Salzunger Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell