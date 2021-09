Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallverursacher nimmt Golf-Fahrerin die Vorfahrt und flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Landesstraße 290, Wendschott Richtung Brechtorf 08.09.2021, 16.28 Uhr

Am Mittwochnachmittag nahm ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer einer 23-jährigen Golf-Fahrerin aus Brome auf der Landesstraße 290, zwischen Wendschott und Brechtorf, die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die junge Frau stark ab und wich nach links aus. Dabei stieß ihr Pkw gegen eine Verkehrsinsel, woraufhin der linke Vorderreifen platzte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden.

Die Bromerin war mit ihrem Golf am Mittwochnachmittag auf der L 290 in Richtung Brechtorf unterwegs. In Höhe der Einmündung Brechtorfer Straße in Wendschott, fuhr plötzlich ein Pkw heraus, der nach rechts in Richtung Brechtorf abbog. Die 23-Jährige musste eine Vollbremsung ausführen, um einen Unfall zu verhindern. Gleichzeitig wich sie nach links aus und fuhr dabei über eine dort befindliche Verkehrsinsel. Dabei platze der linke Vorderreifen des Golf und die junge Frau fuhr auf einem nahen Feldweg. Unter Schock stehend, verständigte sie die Polizei und ihre Eltern. Die Bromerin wurde nicht verletzt und konnte nach einem Reifenwechsel die Fahrt nach Hause antreten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Verursacher geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell