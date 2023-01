Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Fahrer flüchtet von Unfallstelle.

Vettelschoß (ots)

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizeiinspektion Linz einen Verkehrsunfall auf der Kalenborner Straße in Vettelschoß. Mehrere Schilder einer Fahrbahnverengung seien von einem flüchtigen roten Kleinwagen überfahren worden. Im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der stark beschädigte Kleinwagen unweit der Unfallstelle aufgefunden werden. Der Fahrer, ein 31-jähriger Mann aus Großbritannien wurde an seiner Wohnung angetroffen. Der Mann war deutlich alkoholisiert, was auch ein durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,65 Promille bestätigte. Als wäre dies noch nicht genug, fanden die eingesetzten Beamten eine geringe Menge Marihuana im Schlafzimmer des Mannes. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

