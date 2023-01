Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeiinspektion Betzdorf lädt Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zum Info-Abend ein

Betzdorf (ots)

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler der Jahrgangsstufen 11 bis 13,

wir -die Polizei Rheinland-Pfalz- suchen Nachwuchs für unsere vielen unterschiedlichen Teams. Euer bevorstehender Schulabschluss beinhaltet das Potential, eines unserer Teammitglieder zu werden. Gerne möchten wir uns euch in entspannter und lockerer Atmosphäre vorstellen und euch kennenlernen.

Aus diesem Grund laden wir euch am Montag, den 30. Januar 2023 ab 18:00 Uhr in unser Dienststellengebäude der Polizei- und Kriminalinspektion in der Friedrichstraße 21, 57518 Betzdorf ein.

An diesem Abend werden euch unsere Einstellungsberater und Einstellungsberaterinnen den Polizeiberuf mit seinen Aufgabenbereichen vorstellen und aus ihrem Alltag berichten.

Ihr habt also die Gelegenheit, aus erster Hand Informationen rund um den Polizeiberuf und insbesondere das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erhalten. Wir ermöglichen es euch, die agierenden Polizeibeamten und -beamtinnen kennenzulernen und natürlich alles zu fragen, was euch schon immer am Polizeiberuf interessiert hat.

Kommt einfach vorbei! Für unsere Planung schickt uns bitte bis 25.01.2023 eine kurze Info mit eurem Namen an:

pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

