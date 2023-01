Rheinbreitbach (ots) - Am Samstagmittag gerieten zwei Bewohner im Mühlenweg in Streit, in dessen Verlauf ein 61-jähriger Mann seine 56-jährige Nachbarin beleidigt und bedroht haben soll. Im Anschluss, so die geschädigte Frau, sei er in ihren Garten gegangen und habe ein Zaunelement und eine Laterne beschädigt. Die Linzer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

