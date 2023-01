POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines GPS-Empfängers von Traktor

Weyerbusch (ots) - Am Samstag, 14.01.2023, beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 22.40 Uhr in Weyerbusch einen roten Pkw Audi. An dem Pkw, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankfurter Straße abgestellt war, wurde der Lack auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen ...

