Goch-Kessel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (4. März 2023) sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Bogenstraße eingedrungen, indem sie die Eingangstür zum Gebäude aufhebelten. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge und nahmen zudem zwei Fahrzeugschlüssel an sich. Damit gelang es ihnen, zwei PKW, die auf dem Hof abgestellt waren, zu stehlen: Eine graue Mercedes C-Klasse mit dem Kennzeichen ...

