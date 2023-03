Wachtendonk (ots) - Im Zeitraum von Samstag (04. März 2023), 13:00 Uhr und Dienstag (07. März 2023), 13:00 Uhr kam es am Acignering in Wachtendonk, zu einer Unfallflucht. Ein 68-jähriger Halter eines Citroen Jumper, musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Kratzer an der linken Fahrzeugseite sowie an der linken Felge feststellen. Der Unfallverursacher entfernte ...

mehr