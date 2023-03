POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben versucht, in die Lagerräume einer Firma an der Ludwig-Erhard-Straße einzubrechen. Auf der Rückseite der Halle beschädigten sie dabei mehrere Außendämmplatten. Jedoch gelangten sie nicht in die Lagerräume. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr am Samstag (04.03.23) und 9 Uhr am Montag (06.03.23). Zwischen 12 Uhr am Freitag (03.03.23) und 8.15 Uhr am Montag (06.03.23) haben Unbekannte ...

