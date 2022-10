Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Wildbad (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend bei Bad Wildbad zwei Personen verletzt worden.

Ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 351 von Bad Wildbad kommend in Richtung Enzklösterle unterwegs, als er im Bereich einer Brücke auf den Gegenfahrstreifen geriet. In der Folge kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden Ford, bei dem eine 29-Jährige hinterm Steuer saß. Durch den Unfall wurden beide Autofahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der 29-Jährigen liegen bislang noch keine genaueren Erkenntnisse zum Verletzungsgrad vor. Der 27-Jährige wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell