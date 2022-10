Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - "Hilfe" beim Einkaufstasche tragen: Trickdiebinnen bringen ältere Frau um Tausende von Euro - Warnung der Polizei

Pforzheim (ots)

Unter dem Vorwand, beim Tragen der Einkaufstasche behilflich zu sein, haben am Freitag zwei Trickdiebinnen eine ältere Frau in Pforzheim um Tausende von Euro gebracht.

Die Geschädigte hatte sich, nachdem sie ihre Einkäufe erledigt hatte, gegen 11 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Nordstadt befunden, als sie von einer der Täterinnen angesprochen wurde. Letztere bot unter dem Vorwand, dass sie die Geschädigte aus einer Arztpraxis kenne, ihre Hilfe beim Tragen der Einkäufe an. Die Geschädigte war zwar offenbar zunächst skeptisch, ließ nach kurzem Gespräch dann doch zu, dass die Täterin ihre Einkäufe nach Hause trägt. Dort angelangt, kam dann plötzlich die zweite Täterin hinzu und beide begleiteten unter dem Vorwand, ein Kochrezept zu benötigen, die ältere Frau in ihre Wohnung. Offenbar gelang es den Täterinnen in der Folge, die Geschädigte derart abzulenken, dass sie unbemerkt Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden konnten.

Die Haupttäterin, die der Frau die Einkäufe getragen hatte, wird beschrieben als eine etwa 20 Jahre alte sowie 1,50 bis 1,55 Meter kleine Frau mit osteuropäischem Akzent. Darüber hinaus ist ausschließlich bekannt, dass sie eine beige, gehäkelte Kappe trug.

Bei der Mittäterin soll es sich um eine etwa 30 Jahre alte und rund 1,60 Meter große Frau mit asiatischem Erscheinungsbild handeln. Diese Diebin habe einen dunklen Hut getragen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Darüberhinausgehend warnt die Polizei allgemein:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen Hilfsbereitschaft oder auch eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell