POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Dornstetten (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf der Bundesstraße 28 in Dornstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 13.45 Uhr fuhr ein anscheinend ortsunkundiger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 28 von der Zuberkurve kommend in Richtung Schopfloch. Der 49-Jährige fuhr auf der rechten Spur, als er nach der Ausfahrt Dornstetten offenbar wenden wollte. Er fuhr nach links über die Straße in die Ausfahrt des Gegenverkehrs, die in Richtung des Industriegebiets Dornstetten führt. Gleichzeitig überholte ihn ein 62-jähriger Motorradfahrer auf der linken Spur, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

