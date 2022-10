Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Einbruch in Gaststätte

Loßburg (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in Loßburg in eine Gaststätte eingebrochen und haben Geldautomaten aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 5 Uhr und 8.30 Uhr über eine Tür gewaltsam Zutritt ins Innere der in der Schlagwaldstraße befindlichen Gaststätte. Im Gastraum angelangt, brachen sie die dort aufgestellten Spielautomaten auf, um die Geldkassetten zu entwenden. Wie viel Geld letztendlich aus den Automaten entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 8.000 Euro. Der Polizeiposten Alpirsbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich entweder unter der Rufnummer 07444 956139 0 oder beim zuständigen Polizeirevier Freudenstadt unter 07441 536 0, zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell