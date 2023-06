Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall: Fünf zum Teil schwer Verletzte nach Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Iserlohn (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Fahrzeuge zunächst an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße, Ecke Rahmenstraße gestanden haben. Hierbei handelte es sich um einen Mercedes E280 mit drei Iserlohnerinnen (18-19) sowie ein 5er BMW mit zwei Iserlohnern (18 und 19). Die 19-jährige Fahrerin bzw. der 19-jährige Fahrer sollen von dort aus mit stark überhöhter Geschwindigkeit ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Richtung Schwerte gefahren sein.

Nach wenigen hundert Metern erreichten beide PKW die Ampel-Kreuzung in Höhe Karl-Arnold-Straße. Dort standen zur Unfallzeit drei Fahrzeuge und warteten auf Grünlicht. Dem 19-Jährigen gelang es rechtzeitig zu bremsen. Die 19-jährige Fahrerin kollidierte mit den dort stehenden Fahrzeugen und schob sie ineinander (Foto). Bei den Unbeteiligten handelte es sich um eine 43-jährige Hagenerin (im VW Polo), einen 25-jährigen Iserlohner (Opel Corsa) sowie einen 41-jährigen Hertener (Mercedes Benz), in dessen Fahrzeug sich zudem eine Dame aus Oer-Erkenschwick (65) befand. Die Verursacherin verletzte sich leicht. Ihre beiden Beifahrerinnen wurden schwer und leicht verletzt. Weitere Verletzungen erlitten die Hagenerin (schwer) sowie der Fahrer des Corsa (leicht). Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung stadtauswärts voll gesperrt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum haben sich nicht ergeben. Polizeibeamte beschlagnahmten die Führerscheine sowie die Fahrzeuge der beiden mutmaßlichen Rennfahrer. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich während der Unfallaufnahme teilweise auf der Fahrbahn und störten die Maßnahmen. Polizeibeamte mussten diverse Platzverweise aussprechen, denen man nachkam.

Nun werden dringend Zeugen gesucht. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat die Tatverdächtigen vor dem Verkehrsunfall gesehen und kann zum Beispiel Angaben über ihr Fahrverhalten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

