Lüdenscheid (ots) - Auf eine Eismaschine und Dosengetränke hatten es Einbrecher abgesehen, die über Pfingsten in einen Imbiss an der Kalver Straße eingebrochen sind. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Lagerraum. Die Polizei sicherte Spuren. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

