POL-MK: Gestohlenes E-Bike gerettet/ Einkauf mit präpariertem Kinderwagen/ Feuerlöscher entleert/ Rezept gefälscht/ Taschendiebe

Weil sich ihr Ehemann sofort auf die Suche machte, hat eine Iserlohnerin ihr gestohlenes E-Bike kurze Zeit nach dem Diebstahl beschädigt zurückbekommen. Als sie am Samstag den Diebstahl des Bikes von ihrem Grundstück feststellte, machte sich der Ehemann mit seinem Auto auf die Suche in der Umgebung. Auf der Schlesischen Straße, kurz unterhalb des Kreisverkehrs, fiel ihm eine Person auf, die ein Fahrrad wie das seiner Frau nur auf dem Vorderreifen davon schob und das Hinterrad anhob. Als er anhielt, schmiss der Unbekannte das Fahrrad weg und rannte weg. Es handelte sich tatsächlich um das gestohlene E-Bike. Der Täter hatte das Schloss nicht ganz aufbekommen, dabei jedoch zerstört. Es fehlten die Anschlusskette und eine Satteltasche.

Mit einem präparierten Kinderwagen wollte ein 28-jähriger Mann am Dienstag Ware aus einem Modekaufhaus am Alten Rathausplatz schmuggeln. Er fiel auf, weil er sich gemeinsam mit zwei weiteren Männern längere Zeit in bzw. vor dem Geschäft aufhielt. Als ein Mitarbeiter sie ansprach, schmissen sie Kleidung in eine Ecke und flüchteten. Während der Mitarbeiter den Mann mit dem Kinderwagen durch die Innenstadt verfolgte, rief er die Polizei. Am Kreisverkehr am Schützenhof kam der Streifenwagen der Polizei dazu und stoppte die Kinderwagen-Ausfahrt. Angeblich fährt der 28-Jährige mit dem Kinderwagen immer seine Katze spazieren. Die Polizeibeamten entdeckten allerdings kein Tier im Kinderwagen, sondern Vorrichtungen, um die elektronische Diebstahlsicherung von Geschäften zu umgehen. Weil der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen. Eine Nahbereichsfahndung nach seinen mutmaßlichen Komplizen verlief ohne Erfolg.

Zwei männliche Personen haben am Dienstag gegen 20.15 Uhr im Fahrradkeller des City-Parkhauses einen Feuerlöscher entleert. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Betreiber erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung.

Ein Mann hat am Dienstag versucht, in einer Apotheke an der Raiffeisenstraße ein gefälschtes Rezept einzulösen. Als die Mitarbeiterin der Apotheke Zweifel an der Echtheit äußerte und zunächst bei dem angeblich ausstellenden Arzt anrufen wollte, nahm der Fremde sein Rezept wieder an sich und verabschiedete sich mit der Ankündigung, dass er es dann eben in anderen Apotheken versuchen wolle. Der Arzt kannte den Patienten tatsächlich nicht. Die Apotheke erstattete Anzeige bei der Polizei.

Eine 80-jährige Letmatherin wurde am Freitag während oder nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Hagener Straße bestohlen. Sie ging von dort aus nach Hause und stellte dort fest, dass ihre Mappe mit Bankkarte und Papieren nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Die Seniorin erstattete darauf am Dienstag Anzeige bei der Polizei. (cris)

