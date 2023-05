Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Klemmbrettbetrüger

Halver (ots)

Am Dienstagmorgen waren möglicherweise erneut Klemmbrettbetrüger unterwegs in Halver: Kunden eines Supermarktes an der Bahnhofstraße machten das Personal aufmerksam auf einen Mann und eine Frau, die auf dem Parkplatz Kunden ansprechen würden. Sie hatten ein Klemmbrett in der Hand und wurden als sehr aufdringlich, "unangenehm" und "komisch" beschrieben. Als eine Mitarbeiterin des Supermarktes auf sie zuging, rannte die Frau weg. Der Mann stieg in einen grünen Kastenwagen und fuhr davon. Eine Fahndung durch Funkstreifenwagen der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die typischen Klemmbrettbetrüger suchen auf Supermarkt-Parkplätzen nach Spendern. Der gute Zweck wird jedoch nur vorgegaukelt. Tatsächlich wirtschaften die Betrüger in die eigene Tasche. (cris)

