Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit ohne unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ohne Versicherung unterwegs war am Sonntagmittag ein 63-Jähriger in Stadtroda. In der Geraer Straße fiel der Mann mit seinem E-Scooter den Einsatzbeamten auf. Als diese das Gefährt begutachteten, fiel auf, dass für den Roller keine Versicherung besteht und dieser folglich nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden darf. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine entsprechende Anzeige waren die Konsequenzen. Das gleiche Schicksal ereilte einen 37-Jahre alten Mann in Hermsdorf. Auch er war am Sonntag mit seinem E-Scooter in Hermsdorf unterwegs, als er in der Eisenberger Straße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Auch der 37-Jährige konnte keinen Versicherungsschutz vorweisen, sodass er ebenfalls sein Gefährt stehen lassen musste und eine Anzeige bekam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell