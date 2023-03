LPI-J: Aggression am Wartehäuschen

Weimar (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es durch unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände der Tankstelle in Kranichfeld. Die Unbekannten machten sich an den SB-Waschboxen und der Säule zum Betanken von Autogas zu schaffen. In Summe verursachten sie Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse zur Identität der Täter. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

