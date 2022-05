Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher von zwei Männern bedroht und abgezogen - Die Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (05.05.), gegen 16:30 Uhr, war ein 16-Jähriger an der Richard Wagner-Straße in Gehrichtung "Am Rittergut" unterwegs, als ihn zwei ihm unbekannte Männer von hinten ansprachen. In einer Gasse forderten sie sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse und schüchterten den Jugendlichen derart ein, dass er sein Handy und das Portemonnaie aushändigte. Im Anschluss entfernten sich die beiden Tatverdächtigen.

Beide sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein. Einer der beiden war von schlanker Statur und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war er nach Aussage des Zeugen mit einem dunklen Trainingsanzug mit weißen Streifen, dazu trug er eine Sonnenbrille. Sein Aussehen wurde als "südländisch" beschrieben. Der Begleiter war von korpulenter Statur, hatte kurze blonde Haare und war mit einem grauen Pullover, einer kurzen schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität der beiden tatverdächtigen Männer geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell