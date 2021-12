Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf glatter Fahrbahn

Ennepetal (ots)

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer war am Dienstagmorgen mit seinem Pkw auf der Karlstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Wilhelmstraße wollte nach rechts in diese abbiegen und bremste dazu sein Fahrzeug ab. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn geriet er ins Rutschen und rutschte in den Kreuzungsbereich. Hier stieß er mit dem von rechts kommenden Pkw eines 19-jährigen Ennepetalers zusammen. Der 19-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell