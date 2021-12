Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Parkscheinautomaten durch Feuerwerkskörper beschädigt

Hattingen (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch machten sich Unbekannte an zwei Parkscheinautomaten in einem Parkhaus in der Augustastraße zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter mit einem Feuerwerkskörper die Automaten zu öffnen und so an die Geldbehälter zu gelangen. Das gelang den Tätern jedoch nicht. An beiden Parkscheinautomaten entstand Sachschaden.

