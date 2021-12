Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- versuchter Einbruch

Schwelm (ots)

Am Dienstag versuchten unbekannte Täter, zwischen 06:00 Uhr und 17:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Sie scheiterten an der Hauseingangstür, die sie versuchten aufzuhebeln und flüchteten unerkannt.

