Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Diebstahlserie von Außenspiegel

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Acht Autofahrer erstatteten Strafanzeigen bei der Polizei, weil ihnen in der Nacht zu Samstag, 15.01.2022, in Brake Außenspiegelgläser gestohlen oder in einem Fall beschädigt wurden.

Nach den Aussagen der betroffenen Autofahrer kann die Polizei den Tatzeitraum zwischen Mitternacht und 05:00 Uhr eingrenzen. Es wurden sechs Spiegelpaare und ein weiteres Spiegelglas entwendet sowie ein Spiegelglas beschädigt.

In der Stedefreunder Straße demontierten die unbekannten Diebe die Spiegelgläser eines BMW X1, eines BMW X3, einer Mercedes E-Klasse, eines Porsche Cayenne und ein linkes Außenspiegelglas eines Mercedes GLA.

An der Krabbenstraße erbeuteten sie die Außenspiegelgläser von einer Mercedes C-Klasse und ein weiteres Spiegelpaar eines BMW 730 xDrive in der Straße Lämmkenstatt.

Die Beschädigung eines linken Spiegelglases einer Mercedes C-Klasse in der Krabbenstraße wurde als versuchter Diebstahl gewertet.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell