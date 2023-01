POL-HA: Kellereinbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Hagen-Mitte (ots) - Polizeibeamte hielten am Montagnachmittag (16.01.2023) in der Innenstadt einen 21-jährigen Autofahrer an, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Gegen 13.00 Uhr hielten die Beamten den BMW des Mannes auf einem Parkplatz am Berliner Platz an und führten eine ...

