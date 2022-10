Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Fahndung nach Fahrraddiebstahl - mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 26.06.2022 (gegen 19:00 Uhr) entwendete ein Mann in Waltrop an der Straße Im Hangel ein abgeschlossenes Pedelec. Von dem Tatverdächtigen konnten bei der Tat Fotos durch eine Überwachungskamera gefertigt werden.

Personenbeschreibung: ca. 20-25 Jahre alt, kurze schwarze Haare, blaue Jeanshose, heller Pullover schwarz abgesetzt in Brusthöhe

Die Fotos des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/89436

Hinweise zur Identität nimmt das Polizeipräsidium Recklinghausen unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell