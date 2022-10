Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Auffahrunfälle kurz hintereinander - Auto fängt beim Abschleppen Feuer

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 11.10.2022, ereigneten sich auf der B 518 in Höhe von Wehr-Öflingen kurz hintereinander zwei Auffahrunfälle, bei denen niemand verletzt wurde. Gegen 08:00 Uhr war ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Fahrtrichtung Brennet einem BMW aufgefahren, dessen 22 Jahre alte Fahrer aufgrund eines Rückstaus angehalten hatte. Auch eine dann kommende 32 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr in den bereits verunfallten Mercedes. Am älteren Pkw der Frau entstand ein Totalschaden von rund 1000 Euro. Als dieser von einem Abschleppdienst geborgen wurde, kam es im Motorbereich zu einem Feuer. Mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen konnte der Brand weitestgehend gelöscht werden, die angerückte Feuerwehr erledigte den Rest. Der Sachschaden an den beiden anderen Fahrzeugen liegt bei insgesamt 4000 Euro.

