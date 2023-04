Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Marienborn - Smartwatch meldet Unfall

Mainz (ots)

Die Notruffunktion einer Smartwatch hat in der Nacht auf Samstag (22.04.2023) gegen drei Uhr eine Verbindung zum Notruf 112 aufgebaut. In dem Telefonat kann eine geschockte Fahrerin Auskunft gegenüber dem Disponenten der Berufsfeuerwehr Mainz geben. Sofort entsendete Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, eines Rettungsdienstes und der Polizei treffen am Unfallort in der Straße "Im Borner Grund" auf eine sichtlich geschockte, aber nicht weiter verletzte Fahrerin. Sie ist zuvor mit ihrem PKW gegen geparkte Autos gefahren, wodurch drei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. An ihrem eigenen PKW liefen Öl und Kühlwasser aus, so dass die Straße durch die Berufsfeuerwehr gereinigt werden musste. Die Fahrerin führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch und blies 0,00 Promille. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

