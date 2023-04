Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schlangenlinien und rote Ampeln - Fahrer fällt auf

Mainz (ots)

In der Nacht auf Montag (24.04.2023) melden Mitarbeiter der Stadtwerke Mainz einen schlangenlinienfahrenden Autofahrer der zudem auch roten Ampeln überfahren würde. Gegen 2:20 Uhr befahren die Mitteiler die Binger Straße in Mainz und sehen vor sich einen PKW, der in sehr unsicherer Fahrweise geführt wird. Auf dem Weg durch die halbe Stadt fährt der Fahrer mehrfach über rote Ampeln und deutlich erkennbare Schlangenlinien. In der Industriestraße kann der PKW durch die Besatzung eines Streifenwagens angehalten werden. Der 49-jährige Fahrer steht unter Alkoholeinfluss. Einen Führerschein kann er nicht vorweisen, diesen würde er selbst seit 3 Monaten suchen. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt, eine ärztliche Blutentnahme angeordnet sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

