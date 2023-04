Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Drei Einbrüche in ansässige Gewerbebetriebe

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen wurden der Polizei Mainz drei Einbruchdiebstähle von Gewerbetreibenden aus der Boppstraße gemeldet. Hier handelt es sich im Einzelnen um einen Friseursalon und ein Lebensmittelgeschäft in der Boppstraße 18 und um ein Lebensmittelgeschäft in der Boppstraße 6. In allen drei Fällen erfolgte der Einstieg der Täter über Fenster oder Nebeneingangstüren in den Innenhöfen der Anwesen. Erlangtes Diebesgut waren die Gelder in den Kassen der Ladenbesitzer. In einem Fall wurde zudem ein Laptop entwendet, in einem anderen eine Videokamera. Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Tatorte stellten ebenfalls am gestrigen Donnerstag Hebelmarken an der Hauseingangstür fest. Zu einem vollendeten Einbruch kam es hier aber nicht. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese in einem Zusammenhang stehen. In einem der betroffenen Geschäfte konnte eine Videoaufzeichnung gesichert werden, welche einen männlichen Täter mit folgender Personenbeschreibung zeigt: - lange hellere Haare - dunkle Hose - dunkle Jacke - helles Oberteil - helle Handschuhe Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

