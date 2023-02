Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten bislang Unbekannte in der Zeit von Freitagabend bis Montagsmorgen bei Einbrüchen in Büroräume in der Karlsruher Südweststadt.

Die unbekannten Täter drangen zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Montag, 07:20 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Bürogebäude in der Poststraße ein. Im Inneren schlugen die Einbrecher dann die gläserne Eingangstüre einer Firma ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort durchwühlten sie mehrere Arbeitsräume und entwendeten elektronische Geräte sowie Zubehör.

Offenbar die gleichen Täter verschafften sich im gleichen Zeitraum Zutritt zu einer weiteren Firma in dem Anwesen. In den Büros brachen die Diebe mehrere Schränke auf und nahmen Bargeld sowie Arbeitsmittel an sich. Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

