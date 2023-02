POL-KA: (KA) Philippsburg - Gullideckel entfernt und Radfahrer gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Drei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag in eine Apotheke in der Landauer Straße ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten die Unbekannten gegen 01:20 Uhr zunächst eine Glasschiebetür aufzuhebeln. Als dies misslang schlugen sie wenig später eine Glasscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Diebe ein Büro und öffneten ...

