Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Apotheke

Karlsruhe (ots)

Drei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag in eine Apotheke in der Landauer Straße ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten die Unbekannten gegen 01:20 Uhr zunächst eine Glasschiebetür aufzuhebeln. Als dies misslang schlugen sie wenig später eine Glasscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchwühlten die Diebe ein Büro und öffneten mehreren Kassen. Da sich in den Kassen lediglich Münzgeld befand, flüchteten die Einbrecher offenbar ohne Diebesgut.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

