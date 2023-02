Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Kellerbrand in Hochhaus in der Bernsteinstraße, keine Personen verletzt

Karlsruhe (ots)

Im Keller eines Hochhauses in der Bernsteinstraße wurde am frühen Freitagabend ein Brand mit starker Rauchentwicklung gemeldet. Aus diesem Grund wurden die Bewohner des betroffenen Gebäudeflügels aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Insgesamt wurden 43 Personen evakuiert und zeitweise in bereitgestellten Bussen der VBK untergebracht. Es wurde niemand verletzt und die Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Laut Angaben der Feuerwehr war die Brandausbruchstelle in einem der Kellerverschläge. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf weitere Parzellen aus. Um 19.00 Uhr konnte der Brand vollständig durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Der Sachschaden wird derzeit auf 12.000EUR geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

Sarah Liesenfeld

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell