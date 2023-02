Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Karlsruher Stadtteil Südstadt wurde ein 24-Jähriger im Zuge der Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Verdächtige gemeinsam mit bislang unbekannten Begleitern mehrere Hausfassaden und eine Mauer in der Marienstraße, Luisenstraße, Baumeisterstraße und Rüppurrerstraße mit Graffitis in silberner, roter und blauer Farbe besprühte. In einem Fall verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Rüppurrerstraße. Im Hausflur beschmierten sie offenbar die Fenster auf mehreren Etagen und zerkratzten einen Fliesenboden. Gegen 04:45 Uhr wurde ein Anwohner auf Stimmen in dem Treppenhaus aufmerksam und nahm wenig später ein Fahrzeug wahr, dass mit lauter Musik aus der Hofeinfahrt fuhr. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 05:30 Uhr mehrere junge Männer bei einer Sachbeschädigung in der Marienstraße und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die Täter. Den Beamten gelang es jedoch die Verfolgung aufzunehmen und einen 24-jährigen Beschuldigten festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen stellten die Beamten Beweismittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen.

Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Polizeiposten Südstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

