POL-KA: (KA) Östringen - Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 21-jährige Kraftradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag bei Östringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 21-Jährige gegen 15:20 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Landesstraße 552 von Odenheim kommend in Richtung Zeutern. In einer Linkskurve verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Kraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall erlitt die junge Frau schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

