Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Containern/ Taschendiebe/

Menden (ots)

Am Dienstag kurz vor 4 Uhr brannten an der Hochstraße zwei Mülltonnen. Polizeibeamte konnten die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers weitgehend ersticken. Den Rest erledigte die Feuerwehr. An dem direkt daneben stehenden Stromkasten und der Hauswand entstand kein Schaden. Heute (Mittwoch-) Morgen gegen 0 Uhr brannte In den Liethen/ Ecke Am Galbusch erneut ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Eine 78-jährige Mendenerin wurde am Dienstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter im Stuckenacker bestohlen. Während des Einkaufs stellte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen. Der Polizei gab sie später zu Protokoll, dass sie die Tasche "immer" im Blick gehabt habe. Trotzdem musste sie gegen 17.30 Uhr an der Kasse feststelllen, dass die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Am Abend informierte sie von Zuhause die Polizei, die eine Anzeige schrieb. Die Polizei mahnt immer wieder zur Vorsicht beim Einkaufen.

Taschendiebe suchen vor allem in Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Taschen mit Wertsachen nicht im Einkaufskorb abgestellt werden. Keinesfalls darf eine PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Denn dann führt der erste Weg der Diebe zum nächsten Geldautomaten und bevor die Opfer den Diebstahl überhaupt mitbekommen haben, wurden sie noch einmal um eine höhere Bargeldsumme erleichtert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell