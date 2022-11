POL-VK: Aufbruch eines Bauwagens und Baucontainers

Heusweiler-Kutzhof-Lummerschied (ots) - Glück im Unglück hatte am gestrigen Samstagnachmittag gegen 12:40 Uhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Saarbrücken. Er befuhr mit seinem Motorrad die L 266 aus Richtung Wiesbach kommend in Richtung Göttelborn. An der Kreuzung zur L 265 fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Auto unter Nichtbeachtung der Vorfahrt des Motorradfahrers in den Kreuzungsbereich ein. Da ein Ausweichen ...

mehr