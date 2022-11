Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Dienstag gegen 21:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hofstattstraße, Kreuzung Poststraße. Ein mit zwei Personen besetztes Motorrad fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem kreuzenden Citroen Citygo. Der Fahrer konnte sich auf dem Motorrad halten, während die weibliche Sozia vom Motorrad fiel. Bevor der Fahrer des Citroen sich um die Sozia kümmern konnte, stieg diese wieder auf das Motorrad. Anschließend flüchteten Fahrer und Sozia auf dem schwarzweißen und braunem Motorrad unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

