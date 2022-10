Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Heusweiler-Kutzhof-Lummerschied (ots)

Glück im Unglück hatte am gestrigen Samstagnachmittag gegen 12:40 Uhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Saarbrücken. Er befuhr mit seinem Motorrad die L 266 aus Richtung Wiesbach kommend in Richtung Göttelborn. An der Kreuzung zur L 265 fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Auto unter Nichtbeachtung der Vorfahrt des Motorradfahrers in den Kreuzungsbereich ein. Da ein Ausweichen für den 26-Jährigen nicht mehr möglich war, sprang er geistesgegenwärtig und reaktionsschnell von seinem Gefährt ab. Das Motorrad fiel ohne Fahrer hin und rutschte in den Pkw hinein. Der 26-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Über die Höhe des Sachschadens können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Im Kreuzungsbereich kam es über eine Stunde zur Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell