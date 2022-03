HZA-UL: Drogenspürhündin "Vicky" geht in Ruhestand

Hauptzollamt Ulm

Seit zehn Jahren arbeitet die Schäferhunddame Vicky für den Ulmer Zoll und erschnüffelte in dieser Zeit so einiges an illegalen Drogen. Am 3. März 2022 hat die Rauschgiftspürhündin ihren letzten Arbeitstag.

450 Mal schlug Vicky an und führte die Zöllner damit zu über 50 Kilogramm verstecktem Rauschgift. "Damit war Vicky eine ausgesprochen erfolgreiche Diensthündin", so Gerd Sklenar, Leiter des Sachgebiets Kontrollen beim Hauptzollamt Ulm. Ein Highlight ihrer Karriere war das Auffinden von 30 Kilogramm Marihuana im doppelten Boden eines PKW aus Montenegro im Jahr 2017.

Auf eine feine Nase muss der Zoll in Ulm aber auch künftig nicht verzichten. Mit "Lia" hat Vickys Herrchen, Zollamtsinspektor Ahrens, schon eine neue Rauschgiftspürhündin in Ausbildung und das Kuriose dabei ist: Sie sieht Vicky zum Verwechseln ähnlich.

