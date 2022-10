POL-VK: Blutprobe nach Handynutzung

Völklingen (ots) - Am Samstag, den 22.10.2022, geriet gegen 20:45 Uhr ein fahrender Pkw auf der BAB 620, kurz vor der AS Völklingen in Fahrtrichtung Saarlouis, aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer sowie vier weitere Fahrzeuginsassen konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor der Pkw schließlich gänzlich in Vollbrand geriet. Die Fahrspur musste während der Lösch- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Da die Fahrbahndecke durch den ...

